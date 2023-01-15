وأفادت وسائل إعلام محلية ، بأن الحادث نتج عنه مقتل قائد الطائرة، واثنين من الركاب، مشيرة إلى أن سلطات الطيران المدنى ستجري تحقيقا في الحادث.



يذكر أن خمسة من رجال شرطة جنوب أفريقيا ، لقوا مصرعهم أغسطس الماضي إثر تحطم طائرة كانت تقلهم قرب مطار راند بمدينة جوهانسبرج.