مصرع مهندسة وإصابة شخص فى حادث تصادم 4 سيارات بالإسماعيلية

لقت مهندسة مصرعها وأصيب آخر بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسوروجروح، نتيجة حادث تصادم سيارتين نص نقل مع سيارتين ملاكي على محور30 يونيو بالإسماعيلية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبوخليفة للطوارئ بينما تم نقل المصاب إلى ذات المستشفى لإسعافه ورعايته طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم 4سيارات على محور 30 يونيو على طريق الإسماعيلية بورسعيد.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع مهندسة تدعى "نرمين خالد" 27 عاما مهندسة مقيمة بالقاهرة، وإصابة آخر بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبوخليفة للطوارئ، بينما تم نقل المصاب إلى ذات المستشفى لإسعافه ورعايته طبيا، وتحرر المحضر اللازم بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصاب والتصريح بدفن جثة المتوفية.