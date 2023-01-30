مصرع شخص وإصابة 20 فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

استقبل مستشفى 30 يونيو، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أحمد السيد الزناتي - 40 سنه، جثة هامدة، محمود السيد محمود - 40 سنه، عمر طارق الصياد - 15 سنه، حماده زكريا الصياد - 35 سنه، عبده محمد الصياد - 35 سنه،كامل نصر الصياد - 37 سنه، إبراهيم كامل نصر - 45 سنه، مصابين باصابات مختلفة وحالتهم العامة مستقرة.

وأصيب عبده زكريا الصياد - 25 سنه، محمد عبده نصر - 48 سنه، إبراهيم نصر داود - 47، زكريا محمد الصياد - 37 سنه، معاذ السيد الصياد - 14 سنه، أحمد معاطي الصياد - 24 سنه، طارق زكريا السيد - 40 سنه، نصر كمال الصياد - 48 سنه، محمد مجدي سرحان - 19 سنه، إسلام عبده الصياد - 14 سنه، معاطي نصر الصياد - 50 سنه، كامل داود - 50 سنه، حماده السيد الصياد - 40 سنه، معاطي كامل داود - 35 سنه، وجميعهم مصابين باصابات مختلفة وبسيطة وحالتهم العامة مستقرة.

وأكد مصدر طبي، أنه تم وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

وأضاف، أنه يتم تقديم الإسعافات الأولية والخدمة الطبية اللازمة للمصابين في المستشفى.