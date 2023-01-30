اليوم السابع
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مصرع شخص صدمته سيارة فى الوراق

الإثنين، 30 يناير 2023 01:50 م
مصرع شخص صدمته سيارة فى الوراق سيارة إسعاف
كتب عبد الرحمن سيد

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لقي شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة بمنزل القومية العربية في الوراق، وتم نقل المتوفى الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي بنزلة القومية العربية في الوراق، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته جري نقل جثة الي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

كما أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق المجاورة السابعة بمدينة 6 أكتوبر/ وتم نقل المصاب إلى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق المجاورة السابعة في مدينة 6 أكتوبر ، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
 

 


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