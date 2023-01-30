اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مشيرة خطاب تعلن عن زيارة مدارس التعليم المجتمعي بدمياط قريبا

الإثنين، 30 يناير 2023 07:42 م
مشيرة خطاب تعلن عن زيارة مدارس التعليم المجتمعي بدمياط قريبا السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن رغبتها زيارة مدارس التعليم المجتمعى بمحافظة دمياط كنموذج للقضاء على الأمية والتسرب من التعليم، وأشارت إلى أهمية هذه المدارس لحماية ورعاية الأطفال من التسرب الدراسى وتوفير التعليم لهم، تحقيقا لما ورد بالدستور من أن التعليم حق للجميع وبالمجان.

 

ووجهت السفيرة مشيرة خطاب الشكر للدكتور رضا حجازى وزير التعليم لأنه أول وزير يركز على تسرب التعليم وهى قضية هامة وجادة.

 

وكانت محافظة دمياط، قد نظمت ندوة بعنوان "تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

 

وكانت السفيرة مشيرة خطاب، قد اكدت أن عمالة الأطفال من أخطر الملفات التى تواجه الدولة وحقوق الإنسان، ونرفض أى مبرر تؤيد عمالة الأطفال لأنها لا تخلو من العنف والإهانة، والدولة لن تسمح لأى أسرة أن تنتهك حقوق أطفالها، والدولة دفعت ثمنا باهظا بسبب عمالة الأطفال.

 

وكان عبد العليم جمعة وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط، إنه يوجد لدينا فى دمياط 33 مدرسة لمن فاته التعليم بالمدارس من أجل الحفاظ على حقوق الطفل، وأضاف أن حياة كريمة أنشأت عددا من المدارس لتقليل الكثافة لاستيعاب الأطفال، ونتيح الفرصة لكل الأطفال فى التعليم المجتمعى بالمجان، واكد على ضرورة مساعدة المجتمع فى توجيه الأطفال المتسربين إلى هذه المدارس.

 
ندوة بعنوان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
ندوة بعنوان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
 
 

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