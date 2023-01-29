محافظ سوهاج يشهد الندوة التعريفية للمجلس القومى لحقوق الإنسان

سوهاج عمرو خلف

شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، اليوم، فعاليات الندوة التي أقامها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع محافظة سوهاج، ووزارة الشباب والرياضة للتوعية والتعريف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور جمال حامد بركات مدير وحدة المنظمات غير الحكومية ومتابعة الفروع بالمجلس القومي لحقوق الانسان، وطارق سيد فرج عضو الأمانة العامة ومدير فرع سوهاج، وفاتن فؤاد عضو الأمانة العامة، ومحمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و الأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء القرى، ورؤساء المصالح الحكومية، والتنفيذيين، ضمن برنامج التوعية المنفذ بالمحافظة خلال الفترة من 26 وحتى 31 يناير الجاري .

ورحب المحافظ بوفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، وحضور الندوة جميعا، معربا عن تقديره لدور المجلس، في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتي تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية، والدولة؛ مؤكدا على أهمية الوعي بحقوق الإنسان ونشر تلك الثقافة في جميع قطاعات المجتمع، ومعرفة ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في مختلف الكيانات والمصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية، مؤكدا على توفير كافة أوجه الدعم للمجلس لتحقيق أهدافه.

ومن جانبه وجه جمال حامد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه الدائم لأنشطة المجلس في محافظة سوهاج، وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتوصيل رسالة المجلس لأكبر عدد من المواطنين والشباب، موضحا أن أنشطة المجلس القومي لحقوق الإنسان تأتي في إطار متابعة تنفيذ فعاليات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021م، ونشر مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان، حيث يشمل البرنامج لقاءات توعية للكوادر الحكومية، وموظفي وحدات حقوق الإنسان بالديوان العام، والمدن، والمراكز، والإدارات"، والشباب من أعضاء برلمان الطلائع والشباب .

وأضاف أن الفعاليات تتضمن إقامة 6 ندوات توعوية حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تم تنفيذ 3 ندوات منها بـ " مركز شباب الري بحي غرب، ومركز شباب مدينة جرجا، ومركز شباب برديس بالبلينا"، واليوم ندوتين بديوان عام المحافظة، ومركز شباب روافع العيساوية"، وتستمر الندوات يومي الاثنين، والثلاثاء 30 ،و 31 يناير الجاري، بقاعة مركز إعداد القادة بمدينة ناصر بسوهاج.