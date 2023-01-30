مرض الجهاز التنفسي السفلي المزمن يؤدى للوفاة.. اعرف أعراضه وكيفية تقليل مخاطره

كتبت ميرفت رشاد

مرض الجهاز التنفسي السفلي المزمن CLRD، هو حالة خطيرة وغالبًا ما تهدد الحياة وتؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، يعاني المصابون بهذا المرض عادةً من سعال مستمر وصعوبة في التنفس بسبب ضيق مجرى الهواء، ما يجعل الأنشطة اليومية أكثر صعوبة، بسبب التعب والشعور بعدم القدرة على التقاط النفس، وإليك ما يجب معرفته عن الحالة والعلامات التي تشير إلى إصابتك بالمرض، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".



عوامل الخطر تدخين التبغ هو أحد أهم عامل خطر للإصابة بالتهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة، ويمثل حوالي 80٪ من جميع الحالات، تنص جمعية الرئة الأمريكية على أن مدخني السجائر أكثر عرضة للوفاة بمرض الانسداد الرئوي المزمن بعشرة أضعاف مقارنة بغير المدخنين.

أمراض الجهاز التنفسي السفلي المزمنة (CLRD) تؤثر بشكل أساسي على البالغين، الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر والمدخنون والأشخاص الذين يعانون من أمراض كامنة مثل أمراض القلب أو الربو معرضون بشكل خاص للإصابة بـ CLRD وينجم المرض عن تلوث الهواء، المخاطر المهنية والتدخين السلبي والالتهابات الفيروسية.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بسبب الحالات الطبية المزمنة معرضون للهجوم من البكتيريا والفيروسات والفطريات ، والتي يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تطور CLRD اتخاذ تدابير وقائية مثل تجنب التعرض لعوامل الخطر المحتملة والعيش بأسلوب حياة صحي قد يقللان من فرصة الإصابة بهذه الحالة الخطيرة.



علامات مرض الجهاز التنفسي السفلي المزمن مرض الجهاز التنفسي السفلي المزمن هو مرض شائع إلى حد ما ولكنه خطير يتميز بأعراض متكررة ومستمرة، غالبًا ما يعاني المصابون من نوبات من صعوبة التنفس، والتي يمكن أن تكون مصحوبة بأعراض أخرى مثل السعال المستمر والصفير وألم الصدر المستمر أو الضغط والتعب وفقدان الشهية، في الحالات الأكثر شدة من أمراض الجهاز التنفسي السفلي المزمنة، قد يعاني المريض من انخفاض مستويات الأكسجين في الجسم بسبب انخفاض تدفق الهواء أو سماكة أنسجة الرئة.

تشمل علامات CLRD ضيق التنفس وضيق الصدر والسعال المستمر مع البلغم والصفير وصعوبة التنفس أثناء النشاط البدني، في بعض الحالات ، قد يحدث أيضًا التعب وفقدان الوزن غير المقصود، إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض أو جميعها لفترة طويلة ، فيجب عليك استشارة الطبيب .

التهاب الشعب الهوائية المزمن

التهاب الشعب الهوائية المزمن هو مرض رئوي حاد وطويل الأمد ناجم عن استنشاق المهيجات مثل الغبار والأبخرة الكيميائية أو الدخان، وغالبًا ما يتجلى في شكل سعال مستمر وزيادة إفراز المخاط ، مما يحد من وصول الأكسجين إلى الرئتين، يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب الشعب الهوائية المزمن من صعوبة في التنفس وضيق في التنفس وزيادة التهابات الصدر، ما يؤدي إلى الإعاقة وحتى الوفاة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

انتفاخ الرئة انتفاخ الرئة هو حالة رئوية حادة تؤثر على الأكياس الهوائية أو الحويصلات الهوائية في الرئتين، وتحدث عندما تتلف هذه الأكياس الهوائية، ما يقلل من قدرتها على الاحتفاظ بالأكسجين وطرد ثاني أكسيد الكربون بشكل فعال، ومع تقدم انتفاخ الرئة ، يمكن أن يسبب ضيق في التنفس وصعوبة في التنفس بسبب عدم القدرة على تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بشكل كافٍ.