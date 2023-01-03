ما هو انتفاخ الرئة؟.. اعرف التشخيص والعلاج

كتب – حسام الشقويرى

انتفاخ الرئة هو حالة رئوية مزمنة تصيب أكثر من 3 ملايين شخص في الولايات المتحدة. و غالبًا ما يحدث بسبب التدخين طويل الأمد. وهو جزء من مجموعة من أمراض الرئة المعروفة باسم مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) .

ويؤثر انتفاخ الرئة على الحويصلات الهوائية أو الأكياس الهوائية في الرئتين، و عادة ما تكون هذه الأكياس الهوائية قابلة للتمدد ، مما يمكّنها من الامتلاء بالهواء في كل مرة نتنفس فيها. يمكنك التفكير فيها على أنها ملايين البالونات الصغيرة في رئتيك التي تنتفخ وتنكمش مع كل نفس تأخذه.

ويتسبب انتفاخ الرئة في إتلاف الجدران بين الحويصلات الهوائية ، مما يتسبب في تضييق الأكياس الهوائية أو شدها أو انهيارها أو تدميرها بالكامل. هذا يمكن أن يؤدي إلى حويصلات أكبر ولكن أقل في الرئتين ، بدلاً من العديد من الحويصلات الصغيرة، و تجعل مساحة السطح المنخفضة من الصعب على الرئتين امتصاص الأكسجين وطرد ثاني أكسيد الكربون.

ولا يمكن إصلاح تلف الرئة الناجم عن انتفاخ الرئة - فهو يتسبب في تحلل أنسجة الرئتين بشكل دائم ، مما يترك ثقوبًا في الرئتين. نتيجة لذلك ، قد يعاني الأشخاص المصابون بانتفاخ الرئة من ضيق في التنفس وصعوبات تنفسية أخرى تزداد سوءًا مع مرور الوقت.

أعراض انتفاخ الرئة

قد تظهر أعراض خفيفة في المراحل المبكرة من انتفاخ الرئة ، و غالبًا ما يكون التعب وضيق التنفس من الأعراض الأولى التي تظهر ، على الرغم من أنه غالبًا ما يتم الخلط بينهما كأعراض لحالات صحية أخرى.

وتشمل أعراض انتفاخ الرئة ما يلي:

الصفير أو السعال بشكل متكرر

إفراز الكثير من المخاط أثناء السعال

التنفس بسرعة أو إصدار صوت صفير أثناء التنفس

- الشعور بضيق في الصدر

الشعور المستمر بعدم القدرة على استنشاق الهواء الكافي

الشعور بضيق في التنفس ، خاصة أثناء القيام بأي نوع من النشاط البدني مثل المشي أو صعود السلالم أو ممارسة الرياضة الخفيفة

الشعور بالتعب والإرهاق

خسارة الوزن

تعاني من ضعف العضلات في الجزء السفلي من الجسم

ظهور تورم في القدمين أو الكاحلين أو الساقين

تعاني من صعوبات في النوم

الإصابة بالاكتئاب أو القلق

التعرض للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي مثل البرد والأنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي

غالبًا ما يصاب الأشخاص المصابون بانتفاخ الرئة بمظهر برميلي الصدر. 3 يحدث هذا لأن الأكياس الهوائية التالفة في رئتيهم قد لا تكون قادرة على دعم أنابيب الشعب الهوائية ، مما يتسبب في انهيار الأنابيب وسد الرئتين. نتيجة لذلك ، يميل الهواء إلى الاحتباس داخل الرئتين.

غالبًا ما يحدث انتفاخ الرئة بالتزامن مع التهاب الشعب الهوائية ، وهو نوع آخر من مرض الانسداد الرئوي المزمن. كثير من الناس الذين يعانون من انتفاخ الرئة يعانون أيضًا من التهاب الشعب الهوائية. ومع ذلك ، يمكن أن تختلف شدة كل حالة من شخص لآخر.

خيارات علاج انتفاخ الرئة:

تغييرات نمط الحياة: إذا كنت مدخنًا ، فإن الخطوة الأولى والأكثر أهمية في علاج انتفاخ الرئة هي الإقلاع عن التدخين و من المهم أيضًا تجنب التدخين السلبي بالإضافة إلى مهيجات الرئة الأخرى.

الأدوية: يمكن أن تساعد الأدوية المعروفة باسم موسعات الشعب الهوائية على استرخاء العضلات حول الشعب الهوائية ، مما يجعل التنفس أسهل. عادة ما يتم أخذ موسعات الشعب الهوائية من خلال جهاز الاستنشاق.

الستيرويدات: قد يضطر الأشخاص المصابون بانتفاخ الرئة الشديد أيضًا إلى تناول أدوية الستيرويد من خلال جهاز الاستنشاق ، لمواجهة أي التهاب في الرئتين.

اللقاحات: يمكن أن يساعد الحصول على لقاح الإنفلونزا بانتظام وأخذ لقاح الالتهاب الرئوي في الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي.

المضادات الحيوية: قد يصف لك مقدم الرعاية الصحية دورة من المضادات الحيوية إذا أصبت بعدوى في الرئة.