مدينة أرمنت والمريس تشهد بيع 10 أطنان سلع ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة أرمنت ومنطقة المريس غرب محافظة الأقصر ، اليوم الإثنين، تنظيم فعاليات مبادرة بلدنا بخير لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة لدعم المواطنين بالقرى والنجوع، وذلك تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر.

ومن جانبه أشاد رئيس مدينة أرمنت بالمبادرة لدعم الأهالى، حيث تم خلال فعاليات المبادرة بمدينة أرمنت والمريس غرب الأقصر، توزيع سلع ومنتجات بأسعار مخفضة على متن 10 سيارات حمولة كل سيارة طن ونصف، وذلك بإجمالى 15 طن سلع تم بيعها للأهالى بقرى ونجوع أرمنت والمريس بدعم يزيد عن 30% من السعر، وشدد على توفير رجال المدينة الدعم اللازم لإنجاح تلك المبادرة التي تقدم تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع لدعم الأهالى فى شتى أرجاء مدينة الزينية.

وفي هذا الصدد يقول السيد محمد عبد العليم الضبعاوى منظم مبادرة بلدنا بخير بالزينية، أنه تم توفير سيارات تحمل 15 طن مواد غذائية لبيع السكر والأرز والزيت والسمن والمكرونة وغيرها من السلع بأسعار أقل من المحلات بـ30% وأكثر، وذلك برعاية وزارة التموين ومحافظة الأقصر للعمل على توفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة لدعم المواطنين قبل دخول شهر رجب المبارك، حيث بدأت الحملة خلال الأسابيع الماضية أمام مجلس مدينة الزينية وفي مجالس قرى مركز ومدينة الزينية، كما جابت الحملات والقوافل قرى ونجوع مدينة البياضية.

فيما أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن تجهيز وإطلاق قوافل السيارات المتنقلة التي تحمل السلع الغذائية بأسعار مخفضة تمهيداً لتوجيهها للمناطق البعيدة والتى تحتاج دعم لمحاربة الغلاء ، وقوام القافلة 15 سيارة ما بين طن و 5 أطنان، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، فى بيان صحفى، أن سيارات القوافل تتوفر بها جميع المنتجات والسلع الغذائية بنسبة تخفيضات تصل إلى 30%، وتتوافر بالسيارات المتنقلة لحوم ودواجن مجمدة ذات جودة عالية، حيث يتراوح سعر كيلو اللحم المجمد ما بين 120و 130 و140 جنيهاً، والأرز بـ15 جنيها للكيلو، والسكر بـ17 جنيهاً للكيلو، كما تتوافر الجبن بأنواعها ودقيق وخضروات مجمدة، كما تتراوح أسعار الزيت ما بين 35 وحتى 50 جنيهاً للتر الواحد.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم افتتاح عدد 6 معارض "أهلاً رمضان" على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر تضمنت معرض ببندر الأقصر بشارع المحطة، ومعرض بمركز إسنا بشوارع السوق الحضرى وأحمد عرابى، ومعرض بمركز أرمنت بشارع المستشفى، ومعرض بمركز البياضية بشارع مجلس المدينة، ومعرض بمركز القرنة بجزيرة البعيرات، ومعرض بمركز الطود بشوارع مجلس المدينة، مضيفا أن كافة المعارض تقدم سلع غذائية وغير غذائية بنسب تخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 30% ، ويتواجد فيها السكر بسعر 14.5 جنيهاً للكيلو، وأكد أنه بناء على تعليمات معالي الوزير سيتم التوسع في إقامة معارض وشوادر بكافة أرجاء المحافظة.