محافظ دمياط تتابع أعمال رد الشىء لأصله بشوارع المحافظة

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، صباح اليوم، زيارة ميدانية لشارع الجلاء بمدينة دمياط، لمتابعة الأعمال الجارية بخطة رد الشىء لأصله بالشارع بطول 1 كم

و تفقدت محافظ دمياط، أعمال تطوير الطريق، و اطلعت على خطة التنفيذ للرصف بالطبقة الاسفلتية التى بدأت من ناحية طريق الدكتور على مصطفى مشرفة " الترعة الشرقاوية " و ستنتهى بناحية طريق كورنيش النيل.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على العمل وفقًا لخطة محددة بالتنسيق مع إدارة المرور لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة، والالتزام بالجدول الزمنى والمواصفات الفنية المقررة نظرا لأهمية هذا الشريان الحيوى، لافتة الى ان المحافظة تعمل على تنفيذ مخطط متكامل لرفع كفاءة شبكات الطرق والشوارع خاصة الرئيسى منها بمدن المحافظة.

وشددت على ضرورة الالتزام بالمعايير المطلوبة، والمواصفات الفنية الموضحة لكل مشروع، إضافة إلي الانتهاء من تلك الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد لها، منوهة أنه سيتم تشكيل لجنة لمتابعة تلك الأعمال واستلام المشروع وفق المعايير الفنية المنصوص عليها، كذلك متابعة الالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من المشروع.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خطة المرور لتحقيق السيولة المرورية بهذه المنطقة لحين الانتهاء من أعمال التطوير التى تجري بتلك المنطقة.

وفي سياق متصل أكدت محافظ دمياط أن هناك عددا من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل المحافظة من أجل تحقيق التنمية للبنية التحتية، موضحة أن مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" أبرز تلك المشروعات، مشيرة إلي وجود مشروعات أخري لتطوير المناطق غير المخططة والتي شملت 7 مناطق بنطاق المحافظة.

واوضحت أيضا أن مشروعات تطوير الطرق تأتي ضمن اول اهتمامات المحافظة، مؤكدة أن شبكة الطرق داخل محافظة دمياط ستشهد تنمية كبيرة خاصة عقب الانتهاء من المشروعات التى تجري حاليا.