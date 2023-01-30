محافظ دمياط: الاستعانة بخبراء الإشارة لتدريب أعضاء المحليات للتفاهم مع ذوي الهمم

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أنه في إطار دعم مجال حقوق الإنسان، تقرر الاستعانة بخبراء الإشارة من العاملين بالتربية والتعليم لتدريب وتعليم بعض العاملين بالمحليات على لغة الإشارة للتعامل مع ذوي الهمم من الصم وضعاف السمع لسهولة تلبية احتياجاتهم، وكذلك بالمراكز التكنولوجية.

وكانت محافظة دمياط، قد عقدت ندوة بعنوان "تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

واستهلت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلمتها بالتساؤل عن عدد شباب الجامعات الذين حضروا الندوة ومدى معلوماتهم حول مفهوم حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن الدستور المصري أكد على حق العمل وحق المسكن والحق في الحياة، وهو يأتي في مرتبة متقدمة على الحق العمل والمسكن، لا يستطيع شخص أن يطلب بحقه قبل أن يكون علي دراية كاملة بهذه الحقوق، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلق استراتيجية حقوق الإنسان لصالح 104 ملايين مواطن مصري، مضيفة أن حق الطفل في التعليم وفي حياة كريمة تليق به.

وتساءلت عن دور المواطن في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة أن كل الناس متساوية في الحقوق، ودور لجان حماية الطفولة لحماية الطفل خاصة من أبناء الأسر الأشد فقرا لحماية الطفل، ووجهت إلى ضرورة قراءة استراتيجية حقوق الإنسان لمساعدة بعضنا البعض، وحق الطفل الذي ولد لأسرة فقيرة أن يحصل على شهادة تؤهله أن يحيا حياة كريمة في الحياة.