محافظ المنوفية يناقش الاعتمادات الإضافية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي

المنوفية - محمود شاكر

ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الاعتمادات المالية الإضافية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، جاء ذلك خلال اجتماعا تنسيقيا بحضور محمد موسي، نائب المحافظ ووسام مراد، مدير عام التخطيط والمتابعة والمهندسة وفاء صبحي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية والمهندس أشرف طايل، المستشار الهندسي وعدد من الشركات المنفذة للمشروعات .

وأشار محافظ المنوفية الي أنه تم دعم المحافظة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عقب فوز المحافظة بحافز تميز الأداء، هذا بالإضافة إلي دعم إضافي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، ونوه محافظ المنوفية الي انه سيتم ضخ هذا الدعم لمشروعات البنية التحتية التي تدخل في نطاق برامج التنمية المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة بما يخدم المواطنين.

وشدد محافظ المنوفية علي سرعة البدء في إسناد الأعمال وتسريع الأداء لتنفيذها ضمن خطة العام الحالي كما شدد علي الشركات بالالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ فضلا عن جودة الأعمال.