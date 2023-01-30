محافظ الدقهلية يناقش الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا وتطبيقها بالمؤسسات لتنمية الوعي

الدقهليه شريف الديب

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالمهندس أحمد أبو الغيط، ووفد شركة المتحدة لتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور المحاسب فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندسة إيمان حسين مدير عام التخطيط والمتابعة، والمهندس ماهر ابو المجد، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمى، والمهندس هيثم عبد الرحيم مدير عام الدعم الفنى بديوان عام المحافظة.

وقد تناول "محافظ الدقهلية" خلال الاجتماع استعراض ومناقشة مقترحات الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا فى العديد من المجالات ومن خلال التطبيق العملى فى عدد من المؤسسات بما يساهم فى تنمية الوعى الفكرى والثقافى والبيئى لتعزيز تفاعل المواطنين مع اجهزة الدولة لخدمة اهداف التنمية وزيادة الوعى لديهم فى المجالات المختلفة.

حيث استعرض "مختار" مقترحات ومساهمات الشركة، التى يمكن تنفيذها منها على سبيل المثال التطوير التكنولوجى الداخلى والخارجى لمبنى ديوان عام المحافظة، بتنفيذ فكرة استخدام المبنى لإبراز الأنشطة وجهود الدولة والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بإمكانيات تكنولوجية متقدمة تكون متاحه للجميع على حوائط وجدران المبنى بشكل جمالى جذاب يساهم أيضا فى تحسين الصورة البصرية للمواطنين. كما تم خلال اللقاء استعراض مقترح التطوير الكنولوجى لدار بن لقمان حيث يتاح للزائرين للدار من خلال استخدام التكنولوجيا مشاهدة بانوراما متحركة للمعركة التاريخية بالمنصورة واسر لويس التاسع عام 1250م وذلك من خلال الصور المعروضة داخل الدار مع الحفاظ على الهوية التاريخية.

كما تم استعراض مقترح كيفية تنفيذ استخدام التكنولوجيا فى زيادة الوعى البيئى لتلاميذ وطلاب المدارس من خلال المجسمات التفاعلية داخل الفصول الدراسية للحفاظ على البيئة وزيادة مساهمات الطلاب فى الارتقاء بالبيئة وتطويرها ومشاركتهم الفعالة فى هذا المجال فى اطار مبادرة اتحضر للأخضر.

وفى نهاية اللقاء اكد محافظ الدقهلية على ضرورة الاعداد لتنفيذ عدد من التجارب العملية فى المجالات التى تم استعرضها ومناقشتها واعداد الدراسات المالية والادارية والفنية تمهيدا للتنفيذ، جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير المؤسسات الحكومية من خلال تطبيق منظومة التحول الرقمى وتعزيز استخدام التكنولوجيا فى المجالات المختلفة والتى تستهدف تنمية الوعى وزيادة التفاعل مع المواطنين بما يعزز خدمة اهداف التنمية فى إطار رؤية مصر 2030، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.