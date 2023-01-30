محافظ الجيزة يكرم عددا من طلاب الصف السادس الابتدائى المتفوقين.. فيديو

كتبت – مرام محمد

كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، بديوان عام المديرية، كلا من إبراهيم محمد أحمد الطالب بالصف السادس بمدرسة الصفا التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، وعبدالله شعبان مختار الطالب بالصف السادس الابتدائي بمدرسة المدينة الجامعية النموذجية المشتركة بإدارة الدقى التعليمية؛ لتفوقهما العلمى والدراسى.

وأعرب محافظ الجيزة عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكداً أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلاب نظراً لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق .

ووجه المحافظ، الطلاب بضرورة الحفاظ على المستوى التعليمى الذى وصلوا اليه والاستمرار فى التقدم والتفوق، خاصة فى ظل سعى الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية وتسخير كافة الإمكانيات للإرتقاء بها .

وطالب المحافظ أبناءه الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، موجها الشكر لجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم لما بذلوه من جهد خلال العام الدراسي وتأدية عملهم على أكمل وجه .

جدير بالذكر أن إبراهيم محمد، الطالب بالصف السادس الإبتدائي بإدارة بولاق الدكرور التعليمية، كان قد فاز بالمركز الأول على مستوى العالم في المسابقة الدولية للعباقرة "KENKEN"، التي أقيمت مؤخرا بدولة الإمارات، وشارك فيها 682 متسابقا من 35 دولة عربية وأجنبية من بينهم 100 طالب مصرى.

وبدأت مدارس الجيزة اليوم الأحد، الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022-2023 لطلاب صفوف النقل، حيث أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه حرصا على عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية والتسهيل على أولياء الأمور أثناء إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل المختلفة، حرصت قيادات تعليم الجيزة، على توحيد إعلان النتائج، وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة، على أن تعلن فى مكان واضح وتتاح لجميع أولياء الأمور.