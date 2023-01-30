محافظة القليوبية يتفقد أعمال الرصف النهائية والترميم لنفق سعد زغلول بمدينة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أعمال الرصف النهائية لنفق سعد زغلول من الجهتين بمدينة بنها، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، يُرافقه محمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، ومحمد الأشهب من مديرية الطرق.



وتفقدَّ "المحافظ"، أعمال الرصف النهائية التي تمت بالنفق من الجهتين بمساحة 20 مترا قبل النفق و20 مترا بعد النفق، والتي تمت تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، وجار الانتهاء من دهان جسم النفق وترميم الحوائط الجانبية للنفق، ويُعد نفق سعد زغلول من أهم المحاور المرورية ببنها، والذي يربط بين بنها والمنشية والطريق الزراعي ويُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.



وشدد "الهجان"، على ضرورة تسوية الأسفلت على جوانب الأرصفة ومدخل النفق لتتناسب مع مستوى النفق، مع مراعاة نظافة مصارف الأمطار بشكل دوري لمنع تراكم مياه الأمطار داخل النفق، علاوة على ضرورة إزالة ومتابعة كافة الاشغالات والباعة الجائلين قبل النفق وبعده، لسهولة تنقُـل المُشاة داخل النفق ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.



وأشار المحافظ، إلى أن أعمال الرصف التي تتم بمُختلف أنحاء المحافظة لا تتوقف فقط على وضع طبقة الأسفلت، وإنما يتم تطوير الشوارع من خلال دهان البلدورات وتركيب بلاط الإنترلوك على الأرصفة الجانبية، إلى جانب مراعاة الميول والمناسيب وعمل بالوعات لصرف مياه الأمطار خلال فصل الشتاء، فضلاً عن استبدال أعمدة الإنارة وتطوير التالف منها.





المحافظ خلال الجولة



المحافظ يتفقد اعمال الرصف النهائية



رصف مدخل نفق سعد زغلول ببنها