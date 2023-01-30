مجلس جامعة بنى سويف يوافق على عقد دورات تدريبية بكلية التمريض

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، في جلسته رقم 217، على مقترح كلية التمريض بعقد دورات تدريبية في إدارة التغيير، الإلقاء الفعال، فن التواصل، إدارة الخلاف، وإدارة التفاوض الفعال، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأوضح الدكتور منصور أن هذه الدورات تشمل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للعمل على تطوير قدراتهم، ووضع المعايير والرقابة على التطوير المهني خلال الفصل الدراسي الثاني، مؤكداً على أهمية هذه الدورات في دعم الطلاب معنويًا وتشجيعهم للقيام بالأنشطة المختلفة داخل الجامعة في كل المجالات، وذلك لبناء جيل قوي مبتكر لدية القدرة على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات، بالإضافة إلى عقد دورة عن رعاية المسنين بمركز الأنشطة والتدريب.

وفى سياق متصل، وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 217، علي تنظيم معرض لمنتجات كلية الزراعة من أسمدة ومخصبات زراعية ومشاتل ومنتجات غذائية. جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأكد رئيس الجامعة أنه سيتم دعوة مديريات الزراعة والطب البيطري والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم وممثلي الجمعيات الأهلية، وذلك لتسويق منتجات الكلية وترويجها من خلال اشتراك الشركات والمشاتل وبيع تلك المنتجات لتحقيق هامش ربح يسهم في دعم وتطوير مركز البحوث والمنتجات الزراعية والأبحاث التي تسهم وبشكل أساسي في تطوير كل ما له علاقة بالثروة الزراعية ولتعريف المجتمع المحيط أيضا بما تقدمه كلية الزراعة من خدمات متنوعة.