لجان لمتابعة محصول القمح وتقديم الإرشادات الزراعية بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قامت لجنة من إدارة القنطرة شرق الزراعية بمحافظة الإسماعيلية بالمرور على زراعات القمح بقرى وتوابع القنطرة شرق للاطمئنان على زراعات القمح وضمت اللجنة المهندس نفادي محمد مدير الادارة الزراعية بالقنطرة شرق والمهندس محمد عبد المقصود رئيس قسم الإرشاد الزراعي والمهندس السيد عطية اخصائي المحصول، والمهندس محمد صقر رئيس وحدة الأحرار، والمهندسة أميرة إسماعيل، من إدارة الإرشاد الزراعي والمهندس عصام حمدان.

وقال المهندس نفادي محمد، مدير الادارة الزراعية بالقنطرة شرق، إنه لم يتم رصد أي مظاهر للإصابة بالصدأ الأصفر بزراعات القمح داخل نطاق الإدارة، وأضاف أنه يتم المرور اليومى على زراعات القمح والتنبيه على المزارعين باتباع طرق الوقاية من الإصابات المختلفة التي قد تصيب المحاصيل.

وأوضح أن هناك لجنة تابعة للادارة دورها تكثيف أعمال المرور الميداني ومتابعة زراعات القمح والتحرك الفوري حال رصد مظاهر الإصابة، وأن قسم المكافحة بادارة القنطرة شرق في حالة تأهب واستعداد تام.

وأكد توافر المبيدات اللازمة والموصى بها بجميع الجمعيات،إن النباتات في مرحلة السنابل، مضيفًا أن حالة النباتات جيدة وتم توعية مزارعي القمح بضرورة الفحص الدوري للتعرف على أهم الأمراض خلال هذه المرحلة من عمر النبات.

ومرض الصدأ الأصفر أو ما يسمي بالصدأ المخطط، وهو أخطر الأصداء التي تظهر أعراضه خلال شهري فبراير ومارس على شكل بقع صفراء منفصلة لها مظهر مسحوق مرتبة في صفوف طولية مع محور الورقة ومتوازية على السنابل، وفي نهاية الموسم يتحول اللون الأصفر إلى اللون الأسود اللامع.

ومن ناحية أخرى أشار المهندس محمد عبد المقصود علي أهمية محصول القمح من الناحية الاقتصادية للمزارع والناحية القومية و أصناف القمح الجيدة والملائمة للظروف الجوية لمركز القنطرة شرق والعمليات الزراعية والخدمة للمحصول والتسميد، وأهمية الري في المراحل المختلفة للنبات و برنامج المكافحة للحشائش والامراض.

يأتى ذلك تنفيذ لتعليمات المهندس إسماعيل العطار، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، والمهندس علي غنيم مدير عام الشؤون الزراعية، وبإشراف المهندس احمد البعلي مدير عام الإرشاد الزراعي والمهندس محمود عبد القادر، مدير عام المكافحة على ضرورة التواصل مع المزارعين للاطمئنان على محصول القمح، وبإتباع المعاملات والتوصيات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية.