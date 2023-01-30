لافروف: عودة الأسلحة النووية الأمريكية لشبه الجزيرة الكورية ستؤدي لـ "عواقب صعبة"

أ.ش.أ

حذر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، من أن عودة الأسلحة النووية الأمريكية إلى جنوب شبه الجزيرة الكورية ستؤدي إلى "عواقب صعبة"، مشيرا إلى أنه سيتعين حتما أخذ هذه الخطوة من جانب بلاده في الاعتبار في تخطيطها الدفاعي.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، "إن عودة الأسلحة النووية الأمريكية إلى جنوب شبه الجزيرة الكورية، والتي بدأت مناقشتها علانية في جمهورية كوريا الجنوبية، ستؤدي إلى عواقب صعبة، وسيتعين علينا أن نأخذ هذه الخطوة في الاعتبار في التخطيط الدفاعي لروسيا والصين كذلك".

يُذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أعلن في وقت سابق أن بلاده مستعدة لإدخال تعديلات على وجودها العسكري في شبه الجزيرة الكورية في حال استدعت الضرورة.