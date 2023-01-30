اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن معهد الرعاية والتربية فى الكنيسة

الإثنين، 30 يناير 2023 09:00 م
كل ما تريد معرفته عن معهد الرعاية والتربية فى الكنيسة كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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يعتبر معهد الرعاية والتربية أحد أهم المؤسسات التعليمية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومقره الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالقاهرة.

وذكر الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على الموقع الإليكترونى للكنيسة، أن الرئيس الأعلى للمعهد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ووكيل المعهد الأنبا موسى الأسقف العام للشباب

 

ما رؤية المعهد ؟ 

وتقوم رؤية المعهد على الريادة والتميز والارتقاء بأوجه مجلات الخدمة الرعوية والتعليم الكنسى لمواجهة تحديات ومتغيرات العصر.

ما رسالة المعهد ؟ 

ويعمل معهد الرعاية والتربية على اعداد رعاة كنسيين مفكرين وقادرين على ممارسة العمل الرعوى بكفاءة عالية، ملتزمين بمسئولية الرعاية. وتخريج كوادر قادرة على القيادة في كل مجالات العمل الرعوي وتطويره وتجديده

 

ما أهداف المعهد ؟ 

وفى ضوء روية المعهد ورسالته، يسعى الى تحقيق الأهداف التالية:

إعداد خريج باحث في مجالات الرعاية والخدمة

إعداد رعاة متخصصين ومتميزين في مجالات رعوية متنوعة وتمكينهم من التعليم الذاتي لتكوينهم ثقافيا، وروحيا، واجتماعيا

الإسهام في تطوير الفكر الرعوي ونشر الإتجاهات الرعية الصحيحة

نشر الوعي الكنسي، واذكاء روح الاهتمام بالقضايا الرعوية بالكنيسة

 

ما الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد ؟ 

يمنح المعهد الدرجات العلمية التالية:

درجة دبلوم الدراسات العليا في الر عاية: وذلك بعد اجتياز عامين دراسيين كاملين.

درجة الماجستير: وذلك بعد اجتياز دراسة التمهيدي ماجستير واعداد ومناقشة رسالة علمية.

درجة الدكتوراه: وذلك بعد اجتياز دراسة التأهيلي دكتوراه واعداد ومناقشة رسالة علمية.

 

يمنح المعهد هذه الدرجات في أحد المجالات التالية:

الرعاية الكنسية – الكتاب المقدس – الإرشاد الأسري – الإرشاد النفسي – الحياة الكنسية – الإرشاد الروحي – الموارد البشرية – رعاية الطفولة.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

معهد الرعايه والتربيه

اهداف معهد الرعايه والتربيه



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