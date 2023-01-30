قفاز ذكى يمكن أن يساعد في منع الولادات الخطرة من خلال استشعار وضع الجنين

كتبت أمل علام

كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Frontiers in Global Women's Health عن قفاز استشعار منخفض التكلفة يمكنه استشعار وضع الجنين والولادات الخطيرة، ابتكر الباحثون الجهاز لمساعدة طاقم الرعاية الصحية في تحديد وضع الجنين والقوة المطبقة على رأس الجنين أثناء الولادة، وهي عوامل يمكن أن تسهم في تعثر المخاض ونتائج الولادة السيئة، يمكن أن توفر التكنولوجيا بيانات في الوقت الفعلي أثناء الفحوصات المهبلية، ما يحتمل أن يحسن نتائج الولادة في المناطق منخفضة الموارد، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical Express.

نتائج الولادة في المناطق منخفضة الموارد

عندما لا تسير الولادة كما ينبغي، يمكن للأطباء استخدام مجموعة واسعة من التقنيات الطبية لتحديد الخطأ، ومع ذلك، في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، لا تتوفر هذه التقنيات والموظفين المهرة الذين يمكنهم استخدامها دائمًا، أفاد الباحثون الذين يقفون وراء هذه الدراسة الأخيرة أن 98% من حالات الإملاص تحدث في مثل هذه البلدان، مما يعكس تكلفة هذه المشكلة.

وأضاف الموقع، إنه عندما يعتبر المخاض متعسرا، حيث يؤدي وضع الجنين أو حجمه إلى منع مروره عبر قناة الولادة، عاملاً رئيسًا وراء هذه المشكلة. يمكن للأطباء علاج هذا الموقف باستخدام تقنيات مختلفة، لكنهم يحتاجون أولاً إلى تحديد المشكلة، ويفضل أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن، كان الدافع وراء هذه الدراسة هو إيجاد حل منخفض التكلفة للأطباء في المناطق منخفضة الموارد.

قفاز للاستشعار عن الفحوصات المهبلية

بدأ الباحثون بقفاز جراحي بسيط كأساس لهذه التقنية، قاموا بطباعة مستشعرات ضغط وقوة مرنة على أطراف أصابع القفاز، تتكون هذه المستشعرات من مركبات نانوية من أكسيد المعادن يمكنها توليد تيار كهربائي عند لمس الأشياء أو فركها، بذكاء، تأكد الباحثون من أن المستشعرات كانت رقيقة بما يكفي بحيث لا تتداخل مع حاسة اللمس لدى الطبيب، يمكن ارتداء قفاز جراحي آخر فوق قفاز الفريق، لإبقاء الأشياء معقمة في تجويف المهبل، طور الباحثون أيضًا تطبيقًا للهواتف الذكية، والذي يسمح للأطباء بمشاهدة بيانات المستشعر في الوقت الفعلي، يكلف إنتاج كل قفاز استشعار أقل من دولار واحد فقط.

اختبار النظام

لاختبار النظام، ابتكر الباحثون نماذج لرأس طفل من المطاط الصناعي، والتي تماثل الهياكل السطحية الدقيقة للشيء الحقيقي، أجرى طبيب توليد متمرس فحوصات مهبلية وهمية باستخدام قفاز الاستشعار ورؤوس السيليكون، لاختبار ما إذا كان النظام يمكنه تحديد الميزات التي تشير إلى موضع الجنين وقياس القوة المطبقة على الرأس.

نجح قفاز الاستشعار في تحديد المفاصل بين "عظام" رؤوس النموذج مع قفزة في التيار الكهربائي حيث مر إصبع القفاز فوقها، سيسمح هذا للطبيب بتحديد مكان هذه المفاصل، وبالتالي حساب اتجاه الجنين، استشعر القفاز أيضًا القوة المطبقة على الرؤوس بنجاح، مما يوفر بيانات في الوقت الفعلي على تطبيق الهاتف الذكي .

ترجمة التكنولوجيا

يخطط الباحثون لإجراء تجارب على البشر لتحديد ما إذا كان القفاز يمكن أن يوفر نفس المعلومات في ظروف العالم الحقيقي، إذا نجحت هذه التقنية، يمكن أن توفر نظام إنذار مبكر بسيطًا وغير مكلف للولادة المتعثرة في المناطق منخفضة الموارد في العالم، قد يكون أيضًا بمثابة أداة تدريب قيمة للأطباء في مثل هذه المناطق.

وقالت الدكتورة شيرين جوفورالي من جامعة كوليدج لندن، المؤلف الرئيسي للدراسة: "هذا هو القفاز الأول من نوعه الذي يمكن استخدامه لتحديد وضع الجنين، وبالتالي قد يكون قادرًا على تحسين نتائج المخاض"، "نأمل أنه من خلال الترجمة السريرية الناجحة، يمكن استخدام القفاز في جميع أنحاء العالم ، مما يزيد من سلامة الولادة الطبيعية.