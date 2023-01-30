اليوم السابع
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فودة وتاج الدين يبحثان الاستعداد للمؤتمر الدولي الثاني للرعاية الصحية بشرم الشيخ‎‎

الإثنين، 30 يناير 2023 08:50 م
فودة وتاج الدين يبحثان الاستعداد للمؤتمر الدولي الثاني للرعاية الصحية بشرم الشيخ‎‎ الاستعداد للمؤتمر الدولي الثاني للرعاية الصحية والعلاجية
جنوب سيناء - ياسر عامر

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التقى اليوم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ووزير الصحة الأسبق، وذلك بغرض الإعداد لعقد المؤتمر الدولي الثاني للرعاية الصحية والعلاجية المزمع انعقاده بمدينة شرم الشيخ أوائل سبتمبر من العام الجاري.

حيث تم الاتفاق علي أن يتولى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، رئيس المؤتمر.

 هذا ويشارك في المؤتمر العديد من الوزارات منها وزارات الصحة، والسياحة، والتعليم العالي، والدفاع، والداخلية، والشركات الأجنبية التي لها سابق خبرات في هذا المجال، والمستثمرين ورجال الأعمال، والجهات الدولية والمحلية ذات الصلة في هذا الشأن.

 واشار محافظ جنوب سيناء أنه يأمل أن يعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

علي ان يتم عقد ثلاث مؤتمرات تحضيرية تنسيقية علي الأقل خلال تلك الفترة وقبل انطلاق المؤتمر للإعداد الجيد لهذا الحدث الهام وخروجه بالشكل اللائق المتميز.

حضر اللقاء اللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الدوليه، وعدد من رجال الأعمال بشرم الشيخ المهتمين بهذا النشاط من السياحة.

فودة وتاج الدين (1)
فودة وتاج الدين (1)

 

فودة وتاج الدين (2)
فودة وتاج الدين (2)

 

الاستعداد للمؤتمر الدولي الثاني للرعاية الصحية والعلاجية (1)
الاستعداد للمؤتمر الدولي الثاني للرعاية الصحية والعلاجية (1)

 

الاستعداد للمؤتمر الدولي الثاني للرعاية الصحية والعلاجية (2)
الاستعداد للمؤتمر الدولي الثاني للرعاية الصحية والعلاجية (2)

 

 

 

 


محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فوده

الدكتور محمد عوض تاج الدين

المؤتمر الدولي الثاني للرعاية الصحية والعلاجية

مدينة شرم الشيخ



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