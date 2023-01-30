"طرق الاختبارات العلمية".. ورشة عمل بكلية التمريض في جامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، أهمية استراتيجيات التقويم التي تهدف إلى تجميع معلومات عن استجابات الطلاب لعملية التعلم وقياس نجاح طرق التدريس المستخدمة ومدى نجاح المصادر التعليمية المساندة المستخدمة في تعميق المفاهيم لدى الطلاب وربط الدرس بالواقع، ومدى نجاح طرق الإدارة الصفية المستخدمة في توفير بيئة تعلم جاذبة وداعمة للطلاب، بالإضافة إلى قياس مدى تحقق المخرجات التعليمية أو نواتج التعلم، وذلك للوقوف على عناصر الضعف والعناصر التي تحتاج إلى تطوير بغرض رفع مستوى الأداء التعليمي.

جاء ذلك بالتزامن مع تنظيم كلية التمريض جامعة قناة السويس لورشة عمل بعنوان طرق الإختبارات العلمية بإشراف عام الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد الكلية ومدير المشروع والتي أشارت إلى أن الورشة تناولت الممارسات التنفيذية لنظم تقيم الطلاب والاختبارات العملية، لافتة إلى أن الورشة تأتى ضمن سلسلة دورات مشروع تطوير نظم تقيم الاختبارات العملية والشفهية، بإشراف تنفيذي الدكتورة فتحية عبد الرازق المدير التنفيذى لمشروع الاختبارات العملية والشفهية والدكتور أميرة محمد على نائب المدير التنفيذي لمشروع الإختبارات العملية والشفهية.

حاضر بها الدكتورة آمال النحلة الأستاذ المتفرغ والمدير التنفيذى لمشروع تطوير وحدة القياس والتقويم بكلية الطب البيطري.