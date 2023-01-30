طرح 25 طن أرز بأسواق دمياط.. والتموين تعلن خريطة منافذ توزيعه

دمياط - هيثم مراد

أعلنت مديرية التموين بدمياط عن طرح كميات من الأرز تجاوزت الـ 25 طنا، للبيع بأسعار مخفضة أمام الجمهور بسعر 15 جنيها للكيلو، وذلك في إطار استعدادا مديرية التموين لاستقبال شهر رمضان المبارك، فضلا عن تنفيذ خطة المحافظة لملاحقة محتكري السلع.

ومن جانبه أكد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أن المديرية نجحت في توفير كميات كبيرة من الأرز داخل أسواق المحافظة، لافتا إلي أنه تم تكثيف حملات التموين لمتابعة التزام المحال التجارية بأسعار الاز المقررة، مشيرا إلي وجود رقابة قوية على الاسواق لمواجهة سياسة الاحتكار وملاحقة محتكري السلع.

وأضاف وكيل تموين دمياط، أن هناك حملات مكثفة تستهدف تحقيق الاستقرار داخل الأسواق، مشددا على وجود عقوبات رادعة في انتظار المخالفين، موضحا اهتمام الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بشأن توفير السلع أمام المواطنين وكذلك الاعلان عن الاسعار.

وأضاف أيضا أنه تم توزيع أكثر من 25 طن أرز للبيع بأسعار مخفضة أمام المواطنين، لافتا إلي أنه تم تخصيص سيارات لتحويل قري المحافظة من أجل ضمان توصيل الخدمات لكافة المناطق بدمياط، فضلا عن أقامة معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع.

ويعرض اليوم السابع منفذ محافظة دمياط التي تم افتتاحها لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة زالت جاءت على النحو التالي

- معرض اهلا رمضان بميدان الساعة وسط دمياط

- منفذ توزيع الأرز والسلع الغذائية بمنطقة باب الحرس

- معرض اهلا رمضان بمدينة دمياط الجديدة

- سيارات توزيع السلع الغذائية أمام الوحدة المحلية بمدينة الزرقا

- معرض السوق الحضاري بمدينة فارسكور

- معرض اهلا رمضان بمدينة كفر سعد

- سيارات توزيع السلع الغذائية بمدينة كفر البطيخ.



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