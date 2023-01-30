ضبط 3 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مخزن بمنطقة الجمالية

محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن كائن بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه "مستأجر لأحدهم"، وتم ضبط (ثلاثة أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر)، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار وعُثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.