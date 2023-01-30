ضبط شخصين تخصصا فى سرقة سيارات النقل بأسلوب "المفتاح المصطنع" بالقاهرة

محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تكوين (شخصين " لأحدهما معلومات جنائية ") تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة السيارات النقل بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد مساومة مالكيها على إعادتها لهم مقابل دفع مبالغ مالية وإنهما وراء إرتكاب واقعتى سرقة بدائرة قسم شرطة المرج بذات الأسلوب .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعتى السرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السيارتين المستولى عليهما بمخزن كائن بقطعة أرض زراعية ملك أحدهما بدائرة القسم .

وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين، واتهماهما بالسرقة.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.