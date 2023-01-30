ضبط شخصين بالإسكندرية سرقا غطاء بالوعة صرف صحى من أمام أحد المحال

محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجمرك بمديرية أمن الإسكندرية من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) باكتشافة سرقة غطاء بالوعة من أمام المحل ملكه الكائن بدائرة القسم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بالإسكندرية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بسرقة غطاء البالوعة المُشار إليه وآخر ، باستخدام مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما، فتم ضبطها، وقد تم بإرشادهما ضبط غطائى البالوعتين لدى عميلهما سيئ النية (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل) تم ضبطه .