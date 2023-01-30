اليوم السابع
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الإثنين، 30 يناير 2023 12:59 م
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ضبط شخصين بالإسكندرية سرقا غطاء بالوعة صرف صحى من أمام أحد المحال

الإثنين، 30 يناير 2023 12:10 م
ضبط شخصين بالإسكندرية سرقا غطاء بالوعة صرف صحى من أمام أحد المحال حبس ـ أرشيفية
محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجمرك بمديرية أمن الإسكندرية من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) باكتشافة سرقة غطاء بالوعة من أمام المحل ملكه الكائن بدائرة القسم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما (شخصين "لهما معلومات جنائية"  - مقيمان بالإسكندرية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بسرقة غطاء البالوعة المُشار إليه وآخر ، باستخدام مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما، فتم ضبطها، وقد تم بإرشادهما ضبط غطائى البالوعتين لدى عميلهما سيئ النية (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل) تم ضبطه .


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