اليوم السابع
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صيدلة حلوان تنظم معسكرا لريادة الأعمال خلال إجازة نصف العام الدراسى

الإثنين، 30 يناير 2023 01:08 م
صيدلة حلوان تنظم معسكرا لريادة الأعمال خلال إجازة نصف العام الدراسى معسكر ريادة الأعمال بصيدلة حلوان
كتب محمد صبحى

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تنظم كلية الصيدلة جامعة حلوان معسكر ريادة الأعمال لمدة يومين وذلك بالتعاون مع نادى ريادة الأعمال بالجامعة وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، وبمشاركة من مدربين دوليين معتمدين فى ريادة الأعمال تابعين للوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ).

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن المعسكر التدريبى يأتى فى نطاق تنفيذ الجامعة لرؤية مصر 2030 والتى تهتم بريادة الأعمال كونها تخلق فرص عمل جديدة وتحفز الشباب على الابتكار والتطوير ما يسهم فى تحسين الأوضاع المعيشية للمجتمع ككل.

وأضاف الدكتور سامح سرور أن هذا المعسكر يأتى فى إطار حرص الكلية على تأهيل خريجيها وصقل مهاراتهم العملية بما يمكنهم من تنفيذ أفكارهم الابتكارية وقدرتهم على تنفيذ مشروعات خاصة بهم تسهم فى تحسين الوضع الاقتصادى لهم وللمجتمع

وقد افتتح المعسكر الدكتور سامح سرور عميد الكلية والدكتور محمد عمارة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة إيمان أبو طالب مدير نادى ريادة الأعمال بالجامعة والدكتورة وفاء عبد الرشيد المدير التنفيذى لمكاتب التايكو ونوادى ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وقد حضر المعسكر ما يزيد عن مائتى طالب من طلاب السنة النهائية بالكلية.

 ويتعرف الطلاب خلال هذا المعسكر على مهارات ريادة الأعمال وكيفية الحصول على أفكار ريادية، التعرف على أنواع المشروعات الريادية، مميزات بيئة ريادة الأعمال، المعوقات التى تواجه مشاريع ريادة الأعمال، كيفية الحصول على دعم لتنفيذ مشروعات ريادة الأعمال وما تقدمه الجامعة وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا من مبادرات لدعم ريادة الأعمال من خلال مكاتب التايكو والحاضنات.

 


التعليم العالى

ريادة الاعمال

اخبار مصر

سامح سرور

رؤية مصر 2030

جامعة حلوان



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