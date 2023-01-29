خطة جامعة حلوان التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات فى فبراير

كتب محمد صبحى

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية بجامعة حلوان عن خطته التدريبية لشهر فبراير 2023، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وبرئاسة الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، وذلك في ظل اهتمام جامعة حلوان بتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بها وأيضاً الجهاز الإدارى بالجامعة، في مختلف مجالات التدريس والبحث العلمي والجودة والإدارة و مكافحة الفساد وغيرها ، وذلك وفق رسالة الجامعة وتحقيقا لخطتها الاستراتيجية و بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

وجاءت الخطة التدريبية كالآتي:

دورات أون لاين:

تقويم نواتج التعلم والوجدانية والمهارية ، في تمام الساعة 5 مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 7-8 فبراير.

الذكاء العاطفي والتميز في بيئة العمل، في تمام الساعة 5 مساء يومي الأحد والإثنين 12-13 فبراير.

معايير الجودة في العملية التدريسية في تمام الساعة 9 صباح يومي الثلاثاء والأربعاء 21-22 فبراير.

مكافحة الفساد والتعريف به في تمام الساعة 5 مساء يومي الأحد والإثنين 26-27 فبراير.

دورات بمقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعي:

مهارات الاتصال في انماط التعليم المختلفة ، في تمام الساعة 9 صباح يومي الأحد والإثنين 19-20 فبراير.

وعلى جانب آخر ، كان أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة نجحت فى اتمام تطبيق الأسبقية الأولى وجارى العمل على تطبيق الأسبقية الثانية للاختبارات الإلكترونية، ويتم تجهيز البنية التحتية المعلوماتية، لنشر الاختبارات الإلكترونية بكافة الكليات بعد اتمام الأسبقيه الأولى بجميع كليات القطاع الطبى بجميع مراحله، جارى حاليا التعميم فى باقى الكليات، وتوفير برمجيات لتطبيق الاختبارات الإلكترونية، ونشر ثقافة الاختبارات الإلكترونية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث تجرى الاختبارات الإلكترونية بالاستعانة بخبرات أعضاء هيئة التدريس بمعايير دولية تتناسب مع متطلبات كل كلية وفقا للتخصصات المختلفة.

ويشرف على مركز الاختبارات الإلكترونية فى جامعه حلوان الدكتورة سامية جامع مدير المركز، التى أكدت أن المنظومة منبثقة من المجلس الأعلى للجامعات، وأن منظومه جامعه حلوان مرتبطه إلكترونيا بمنظومه المجلس الاعلى لتنفيذ الاختبارات الإلكترونية بالجامعات وقد حققت نجاحًا كبيرًا فى التنفيذ.

وقد أنتهت جامعه حلوان من إتمام الأسبقية الأولى للاختبارات الإلكترونية ووبدأت الأسبقية الثانية، حيث تم الإنتهاء بنجاح من تطبيق الاختبارات الإلكترونية على جميع كليات القطاع الطبى بالجامعه بجميع الفرق وجميع المقررات، وتضمنت كليه الطب البشرى بإجمالى عدد الطلاب 4500 طالب، كليه الصيدله بإجمالى عدد الطلاب 650 طالب، كليه التمريض ومعهد التمريض والمعهد التقنى والتخصصى بإجمالى عدد الطلاب 1750 طالب.

وجاء متوسط اجمالى عدد الطلاب فى الترم الواحد 5850 طالب فى المتوسط على مدى شهر بالتنسيق بين الكليات التى يجرى الاختبار فيها لجميع المقررات، تكون النتائج جاهزه للتسليم للكليات فى نهايه كل اختبار على شيت اكسيل جاهز، تكون لكل كليه رقم سرى تستطيع أن تحصل من خلاله على النتيجة، متاح نظام التظلمات وعرض إجابات الطالب على لجنه التظلمات، متاح بعض التحاليل الاحصائية من النتائج.