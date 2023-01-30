"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالي قرية دفش بمركز سمالوط ضمن "حياة كريمة"

المنيا - حسن عبد الغفار

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءا من اليوم الاثنين، قافلة طبية علاجية في قرية دفش بمركز سمالوط على مدار يومين متتاليين 30 و31 من يناير الجارى، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

ومن جانب آخر انطلقت أمس حملات طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، ضمن خطة الدولة لرفع نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا، وحماية الفرد والمجتمع من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن حملات طرق الأبواب تجوب قري ومراكز المحافظة، والفرق الطبية منتشرة بجميع الميادين والأماكن العامة، لتحقيق المستهدف لتطعيم أكبر فئة من المواطنين لمن هم فوق 12 عاما.

وأشار الدكتور على قاسم مدير عام الادارة العامة للطب الوقائي، إلى أن الحملة ستنطلق بمشاركة 600 فريق طبي ثابت بالمستشفيات ومكاتب الصحة والمراكز الطبية ومتحرك بالعيادات المتنقلة بدور العبادة واماكن التجمعات والنوادى ومراكز الشباب والمدارس والجامعات والهيئات الحكومية، بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وتناشد مديرية الصحة، جميع فئات المواطنين بسرعة تلقي التطعيمات ضد فيروس كورونا، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، وضمن خطة المديرية لتطعيم المواطنين بالجرعة التنشيطية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا.