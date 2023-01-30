"صحة الإسكندرية": 6 قوافل طبية مجانية خلال شهر فبراير بالأحياء الأكثر احتياجا

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية عن خطة القوافل العلاجية بالمحافظة خلال شهر فبراير 2023، وقالت الدكتورة "أميرة طهيو" ، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية - أن الخطة تشمل إقامة 6 قوافل بمناطق العامرية وبرج العرب ووسط وتستمر كل قافلة لمدة يومين ، لافتتة أن اختيار مكان انعقاد القوافل العلاجية يخضع لمعايير أهمها اختيار الأماكن الأكثر احتياجا والأبعد عن المستشفيات الحكومية العامة.

من جانبها قالت الدكتورة "رشا فوزى"، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية ، أن كل قافلة تضم عدد من التخصصات الطبية المختلفة وتقوم بإجراء الكشف والتحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان، وستكون أماكن عمل القوافل على النحو التالى :

1. قرية أبو صير ببرج العرب يومى 5 ، 6 فبراير

2. قرية الهوارية بالعامرية يومى 7 ، 8 فبراير

3. قرية أبو زهرة ببرج العرب يومى 14، 15 فبراير

4. قرية خالد بن الوليد بالعامرية يومى 19 ، 20 فبراير

5. قرية الأسد بالعامرية يومى 21، 22 فبراير

6. قرية أبيس العاشرة يومى 26 ، 27 فبراير

كانت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قد نظمت قافلة علاجية بقرية "العراق" بالعامرية، ضمت 8 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء، والمسالك البولية، وتنظيم الأسرة، والجلدية والتناسلية، والأنف والأذن والحنجرة ، وشارك فيها 54 عضو من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال علاوة على سائقى العيادات المتنقلة التابعين للإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة.

وأشارت وكيلة وزارة الصحة أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1337 مريض من أهالي القرية تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 11 حالة إلى المستشفيات الحكومية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة