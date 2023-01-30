سوريا والعراق تبحثان تعزيز آفاق التعاون المشترك فيما يخص القضايا الحدودية

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بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد اليوم الاثنين مع مستشار وزير الخارجية العراقي السفير عدي الخير الله، آفاق التعاون بين البلدين والتنسيق والتشاور فيما يخص القضايا الحدودية بينهما.



وذكرت وكالة الأنباء السورية ( سانا ) أن المقداد عرض خلال اللقاء ما تسببت به الحرب الإرهابية على سوريا، وأهمية الاستمرار في مواجهتها بشكل مشترك، وكذلك الآثار الكارثية للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها.



وبدوره، أكد الخير الله على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مشددا على ضرورة العمل المشترك لتعزيزها وتواصل التنسيق بين البلدين، وخاصةً في مجال مكافحة الإرهاب بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.