سعد بطل من ذوى الهمم بدمياط: "مبادرة قادرون باختلاف غيرت حياتى"

دمياط - هيثم مراد

بطل جديد من أبطال ذوى الهمم فى دمياط، حقق الكثير من الإنجازات خلال فترة وجيزة، بدأ مشواره مع البطولات تزامنا مع مبادرة الرئيس السيسى "قادرون باختلاف" لدعم ذوى الهمم، والتى جاءت بمثابة إشارة البدء ليسجل ابن محافظة دمياط اسمه بين قائمة أبطال التحدى.

"سعد" صاحب الـ 16 عاما ابن قرية شطا التابعة لمركز دمياط، تمكن من تحقيق بطولة الجمهورية فى ألعاب القوى، فيما يستعد الآن للمشاركة فى بطولة كأس مصر للبارالمبياد فى لعبة رفع الأثقال لعلها أولى الخطوات نحو مشاركته الأولمبية الأولى فى مسيرته.

والتقى "اليوم السابع" "سعد" بطل دمياط والذى بدأ حديثه قائلا: "أعانى من هشاشة عظام عالية، وأجريت أكثر من عملية جراحية لتتمكن من السير ولكننى لم أستطع فكان الاختيار الكرسى المتحرك".

واستكمل بطل دمياط حديثه قائلا: "اتجهت إلى لعب الرياضة كان الأمر فى بدايته صعبا، ولكن بمساعدة أسرتى والمدربين تمكنت من تحقيق أولى بطولاتى فى ألعاب القوى وقتها لم أكن أتجاوز الـ 12 عاما".

وأكد "سعد": "مبادرة رئيس الجمهورية لدعم ذوى الهمم غيرت حياتى، ولم أعد أتعرض للتنمر مثلما كان يحدث من قبل، أيضا وجدت فرصا عديدة لتقديم نفسى إلى المجتمع بالصورة التى تليق بي"، واستكمل حديثه: "أقضى وقتا طويلا فى التدريب وأسعى لأن أكون بطلا أوليمبيا، وأتمنى تحقيق بطولة باسم مصر أهديها للرئيس السيسي".

وتجاذب والده أطراف الحديث قائلا: " كنا نعانى قبل مبادرة دعم ذوى الهمم من نظرة المجتمع، ولكننا شعرنا بتغير كبير فى كل شئ فور انطلاق تلك المبادرة" واضاف والد بطل دمياط قائلا: "أدعم أبنائى بكل قوتى اريد فقط تحقيق هدفهم، تعلمت منهم كثيرا وأكثر ما تعلمت هو الاصرار والإرادة".

واختتم والد البطل سعد حديثه قائلا: " رسالتى لأولياء الأمور ادعموا ابنائكم ومن يمتلك ابن من ذوى الهمم لديه هدية كبيرة ومنحة من الله، واشكر الرئيس على دعمه لابنائنا".

اتجهنا مجددا لبطل دمياط والذى اختتم حديثه قائلا: " اسعى أن تحقق بطولة باسم مصر، اجتهد كثيرا من أجل هذا الإنجاز، ستكون بطولة كأس مصر المقبلة أولى خطواتى نحو هذا الأمر".