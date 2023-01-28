تخفيض أسعار البرامج التدريبية بمركز استدامة فى كفر الشيخ لـ"قادرون باختلاف"

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تعليمات بخفض أسعار البرامج التدريبية التي تقدم بأجر للفئات المجتمعية بمركز استدامة للتدريب والتطوير فرع الدراسات الوطنية، وذلك في إطار سعي المحافظة لرفع الأعباء المادية ودعم الراغبين في التطوير الذاتي ومواكبة التطورات والتقدم التكنولوجي من كافة الفئات، بغرض الكفاءة المهنية ومواكبة متطلبات سوق العمل.

وأكد عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، أن مركز استدامة للتدريب والتطوير، لازال يحافظ على الدور المجتمعي الذي يقوم به في دعم شباب الخريجين والفئات المختلفة من أبناء المحافظة في مجال التدريب والتطوير في مختلف المجالات وأن الهدف من تحريك الأسعار هو تحقيق التوازن في الأسعار مع مراعاة الفئات المستهدفة بالبرامج التدريبية.

جدير بالذكر أن مركز استدامة – فرع الدراسات الوطنية هو ذاته "مركز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات سابقاُ" وهو أحد أعرق وأقدم الجهات الحكومية من مزودي خدمات التدريب بالمحافظة حيث يقوم بهذا الدور منذ التسعينات في القرن الماضي وحتى الأن، ويقدم حزم تدريبية تشمل مجالات تقنية المعلومات وبرامج الحاسب الآلي منها ICDL ، البرمجة والشبكات وتصميم المواقع فضلا عن برامج اللغات، المحاسبة الإلكترونية وغيرها من برامج تطوير الذات، ويديره كريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير المركز، و يقدم خدماته على مدار الأسبوع بمقره داخل مبنى الدراسات الوطنية بجوار معهد الخدمة الاجتماعية بمدينة كفر الشيخ.

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