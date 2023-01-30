رئيس مياه القناة يتفقد أكبر اصطفاف لمعدات التعامل مع الأمطار والسيول

تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمحافظات القناة ، اليوم الاثنين، أكبر اصطفاف لمراجعة كافة المعدات وسيارات التعامل مع الأمطار والسيول والطوارئ، وذلك للاطمئنان على جاهزيتها للتعامل الفوري والسريع مع أي أزمات قد تحدث في محافظات إقليم القناة " الإسماعيلية والسويس، وبورسعيد"،.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم مراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش ،وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة في أكبر اصطفاف تشهده على مستوى محافظات القناة من معدات جديد وأخرى تم صيانتها في " الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد"،.

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على تواجد جميع أفراد السلامة والصحة المهنية لمتابعة الإجراءات الاحترازية لجميع المناطق، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن، والتنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالشركة وغرف الطوارئ الفرعية بالقطاعات والمناطق التابعة وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية؛ للتفاعل مع الأزمات وحلها فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه يتم بشكل مستمر مراجعة جاهزية جميع محطات الصرف الصحي، والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة، وان شركة مدن القناة بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، والبدء فى تطهير كافة الشنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، الى جاهزية المولدات الكهربائية، وتزويدها بالوقود الكافي لضمان استمرار تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي، فترات طويلة عند حدوث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي، وذلك بعد رفع كفاءة وصيانة تلك المولدات، حيث تم عدة اختبارات عليها لتأكد انه يعمل في حالة انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ.