رئيس جامعة المنوفية يتابع أعمال لجنة التميز الحكومى ومركز القياس والتقويم

المنوفية - محمد فتحى

ألتقى الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأعضاء اللجنة الدائمة للتميز الحكومى داخل كليات ومعاهد الجامعة، وذلك عقب انعقاد اجتماعهم الدورى لتحديد الموعد النهائى لانطلاق البرنامج التدريبى للتميز الحكومى بالجامعة، وآخر تطورات ملف إطلاق الجوائز الداخلية بالجامعة.

وجه رئيس الجامعة إلى التأكد من جاهزية الحقائب التدريبية لمحاور معايير التميز الحكومى، وتحديد الفئات المستهدفة للبرنامج التدريبى، مؤكدا أهمية نشر ثقافة التميز الحكومى بين المؤسسات للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ والإرتقاء بالأداء الحكومى على مختلف المستويات.

كما التقى رئيس الجامعة بالفريق التنفيذى لمركز القياس والتقويم موجها التهنئة للدكتورة هيام مصطفى وكيل التربية النوعية للتعليم والطلاب لتوليها منصب مدير مركز القياس والتقويم.

وأكد الدكتور أحمد القاصد على أهمية أنشطة المركز فى المرحلة القادمة، وأهمها بناء بنوك الأسئلة للمقررات الدراسية لجميع كليات الجامعة، وتفعيل حزمة متكاملة من البرامج التدريبية لجميع أنشطة القياس والتقويم وضرورة تقييم الورقة الامتحانية من حيث الشكل والمضمون لجميع المقرارات الدراسية لكليات الجامعة، و أهمية تدريب اعضاء هيئة التدريس.