"اختار حياتك" مبادرة توعوية تطلقها إعلام المنوفية.. اعرف التفاصيل

المنوفية - محمد فتحى

انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول لانطلاق مبادرة "اختار حياتك " التى ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الإعلام جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وإشراف وحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة ندية القاضى عميد الكلية والدكتور السيد السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتى تهدف إلى تدريب وتأهيل طلاب كلية الإعلام جامعة المنوفية للوقاية من الإدمان والذى ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الإعلام بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

أشاد شرف بأهداف المبادرة والتى تسعى إلى تأهيل قيادات شبابية من طلاب وطالبات كلية الإعلام لتنفيذ حملات اعلامية لنشر الوعى المجتمعى بطرق الوقاية وتجنب مخاطر الإدمان والتعاطى، هذا كما دعا طلاب وطالبات الكلية لأن يكونوا صدا منيعا لكل ما يهدم المجتمع والبيئة وان يكونوا سفراء للنوايا الحسنة فى المجتمع الخارجى وان تكون المبادرة فرصة لصقل المهارات فى طرق حل المشكلات وإدارة المخاطر والأزمات المجتمعية، مع ربط تلك المهارات بنوعية حملات الوعى المجتمعى والإعلامى بكيفية مواجهة مخاطر الإدمان والتعاطى وطرق الوقاية منه.

وأكدت القاضى أن المبادرة تسعى إلى تكوين فريق عمل تطوعى ضمن برنامج الوعى المجتمعى بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء وبرنامج وزارة التضامن الاجتماعى وخطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، بهدف تأهيل مجموعة من طلاب الكلية من خلال ورش عمل تدريبية على ممارسة العمل المجتمعى ومهارات التواصل والاتصال وإدارة الذات والتأثير، وكيفية العمل وفق معايير بناء فريق العمل والكيان المؤسسى، بجانب تأهيلهم لوسائل تنظيم وتخطيط الحملات الإعلامية المجتمعية والبيئية.

وأضاف السعيد بأن البرنامج التدريبى انطلق تحت شعار "اختار حياتك" وسيستمر لمدة أسبوع تدريبى لكل مجموعة من الطلاب، وسيتم عمل حفل ختام للبرنامج التدريبى الشامل وتوزيع الشهادات لاجتياز البرنامج، وسيعقد يوم مجتمعى ختامى بالجامعة للتوعية بمخاطر الإدمان وطرق الوقاية منه يحضره قيادات صندوق مكافحة وعلاج الادمان.

شارك فى الورش متخصصين فى التدريب المجتمعى بالصندوق، منهم الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتور مصطفى حسين المشرف العام للبرامج الوقائية بالصندوق، والدكتور عطية محمد الجمل مسئول التدريب والتأهيل بالصندوق فرع المنوفية، والدكتورة إيمان شكر منسق عام جامعة المنوفية مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وعدد من شباب المتطوعين.