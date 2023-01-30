وأفاد مسئولون بالشرطة وشهود عيان - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين، بأن منفذ الهجوم فجر نفسه داخل المسجد حيث كان نحو 150 شخصا يؤدون الصلاة صباح اليوم، فيما تخشى السلطات من امكانية ارتفاع حصيلة القتلى نظرا إلى أن العديد من الجرحى في حالة حرجة.

ولم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الهجوم.