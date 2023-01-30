قال رئيس الوزراء الباكستاني، إن التفجير في مسجد بيشاور "انتحاري"، حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.
وكانت قد أعلنت الشرطة الباكستانية مصرع 9 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 90 آخرين فى تفجير انتحارى استهدف مسجدا فى مدينة بيشاور شمال غربى البلاد.
وأفاد مسئولون بالشرطة وشهود عيان - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين، بأن منفذ الهجوم فجر نفسه داخل المسجد حيث كان نحو 150 شخصا يؤدون الصلاة صباح اليوم، فيما تخشى السلطات من امكانية ارتفاع حصيلة القتلى نظرا إلى أن العديد من الجرحى في حالة حرجة.
ولم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الهجوم.
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