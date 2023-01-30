باكستان.. 70 مصابا فى انفجار بمسجد بمدينة حدودية مع أفغانستان.. فيديو

أعلنت الشرطة الباكستانية، الإثنين، وقوع انفجار في مسجد بمدينة بيشاور، القريبة من الحدود مع أفغانستان، مؤكدة انهيار جزء من المبنى، فيما لا يزال بعض الأشخاص تحت الأنقاض، حسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى.
وقال محمد عاصم، المتحدث باسم مستشفى ليدي ريدينغ في بيشاور، إنهم استقبلوا 70 مصابًا، بعضهم في حالة حرجة، جراء الانفجار الذي استهدف مسجدًا في بيشاور.
يأتي ذلك، فيما لم تتبن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.
پشاور میں پولیس لائنز کی مسجد میں نماز ظہر کے دوران دھماکے کے نتیجے میں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 50 افراز زخمی ہیں۔#Peshawar pic.twitter.com/XxRn1dFA7u— Khurram Iqbal (@khurram143) January 30, 2023
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