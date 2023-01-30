اليوم السابع
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أكرم القصاص
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باكستان.. 70 مصابا فى انفجار بمسجد بمدينة حدودية مع أفغانستان.. فيديو

الإثنين، 30 يناير 2023 10:55 ص
باكستان.. 70 مصابا فى انفجار بمسجد بمدينة حدودية مع أفغانستان.. فيديو انفجار - صورة أرشيفية
وكالات

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افغانستان

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