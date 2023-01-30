حملات موسعة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية ـ جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة وذلك فى اطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة التصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة.

وفي هذا الصدد، شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم وبالتنسيق مع حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تمكنت الحملة من إيقاف أعمال مخالفة بقرية أبيس 5,8 والتحفظ على كمية من الأخشاب وكذا إيقاف أعمال تشطيبات مخالفة بالعقار الكائن ش محمد رشيد من إسطنبول والتحفظ على المعدات المستخدمة فى المخالفة

وقام حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء مخالف بعزبة البرنس قبلي حيث تم إزالة سور مباني والتحفظ علي الأدوات المستخدمة فى المخالفة.

ونفذ حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء بالدور العاشر علوي بالعقار رقم 176 خالد ابن الوليد وتم التحفظ على كمية من الحديد وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

وشهد حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء مخالف بمنطقة الكافورى خلف كريازى عبارة عن أسوار مخالفة علي قطعتين أرض تمت إزالتهم بالكامل.

وواصل حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم ايقاف أعمال مخالفه تحويل شقه الي محلات تجاريه وذلك بالعقار الكائن 151 شارع الغرناطي بمنطقة مينا البصل وتم التحفظ على 2 باب حديد وكذا إيقاف اعمال تركيب سقيفة حديد بدون ترخيص بشارع القفال وتم التحفظ علي الادوات المستخدمة في المخالفة.

وكثف حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف حيث تمكنت الحملة من إيقاف أعمال مخالفة بقرية أبو بكر الصديق والتحفظ علي خلاطة وكمية من الأسمنت وكذا إزالة حوائط والتحفظ على كمية من الأسمنت والأخشاب بالكينج بحري والتحفظ على كمية من الأسمنت والأخشاب فضلا عن إزالة سقف خرساني بشارع قرطبة وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على أستمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء مخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانوينة الرادعة تجاه أي مخالف.