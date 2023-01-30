تكثيف الحملات المكبرة للرقابة على الأسواق وإزالة الإشغالات بأحياء الإسكندرية

شنت أحياء الإسكندرية ، حملات مكبرة وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار حملات الرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدى لأى ممارسات لاستغلال المواطنين والتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع مؤكدا على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أى ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

وتنفيذا لذلك؛ شن حى العامرية ثان برئاسة الأستاذ محارب هيلع حملة مكبرة لمراقبة الأسواق والمحال التجارية للتأكد من الإلتزام بالأسعار إستهدفت الحملة طريق الكافورى بحرى وقبلى وأسفرت الحملة عن غلق منشأة وتحرير 15 محضر متنوع و2 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر بـ 7 آلاف جنيه.

وقام حى الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملة مكبرة لمراقبة الأسواق شملت شارع السيد محمد كريم، وإسماعيل صبرى، وطويلة باللبان وأسفرت الحملة عن إعدام 3كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمى، وتحرير 11 محضرا متنوعا و2 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر بـ 5 آلاف جنيه.

ونفذ حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدنى حملة مكبرة لمراقبة الأسواق والمحال التجارية شملت شوارع سلمان الفارسى، 6 اكتوبر، صديقات الكتاب المقدس وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرا متنوعا.

وكثف مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير حملاته للتفتيش على المحال العامة والصيدليات لمراقبة الأسعار استهدفت نطاق المركز وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر متنوعة وفرض غرامات فورية تقدر بـ 14 ألف جنيه.