اليوم السابع
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الإثنين، 30 يناير 2023 12:56 م
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تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

الإثنين، 30 يناير 2023 12:06 م
تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة قوات أمن - أرشيفية
محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ..

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (4) قضايا، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2009) مخالفات مرورية متنوعة، فى مجال الأمن العام: ضبط (35) قضية، فى مجال تنفيذ الأحكام  تم تنفيذ (275) حكما قضائيا متنوعا، فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط (5) قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.


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