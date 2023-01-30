تعرف على الحركة البحرية وتدوال البضائع بموانئ البحر الأحمر اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت الحركة البحرية، اليوم، بموانئ البحر الأحمر، تواجد 12 سفينة علي أرصفة الموانئ البحرية التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس، وتم تدوال من خلال تلك السفن 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، كذلك 641 شاحنة و36 سيارة.



وأكد بيان من المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن حركة الواردات اليوم قدرت بحوالي 3 آلاف طن بضائع، و319 شاحنة و17 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8 آلاف طن بضائع، و322 شاحنة و19 سيارات .



ومن المقرر أن يستقبل ميناء سفاجا البحري، اليوم السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس، وتغادر السفينة أمل، فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية، وتم اتخاذ الاجراءات البحرية المتبعة من التأكد من السلامة البحرية قبل المغادرة واثناء الدخول للرصيف البحري .



كما كشف المركز الإعلامي للهيئة في بيانه اليوم، أن تم تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 200 شاحنة بميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج، و شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية " وصول وسفر "للسفينتين ايلة وبريدج .



واوضحت الهيئة في بيانها أن تم تسجيل دخول وخروج ركاب من وإلى موانئ البحر الأحمر 1070 راكب اغلبهم بميناء سفاجا البحري وقادمين من ميناء ضبا السعودي .

