المجلس التصديرى للأغذية: مصر المصدر الأول للفراولة المجمدة فى العالم

كتب إسلام سعيد

كشفت هبة سهيل مدير إدارة المعارض بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن مصر تعد المصدر الأول للفراولة المجمدة في العالم وكذلك ثالث أكبر مصدر لزيتون المائدة، مشيرة إلي حجم صادرات مصر من الفراولة المجمدة ارتفع العام الماضي لنحو 244 مليون دولار في مقابل 153 مليون دولار حيث يتم التصدير لنحو 80 دولة يأتي على رأسها ألمانيا والصين وروسيا وهولندا وبولندا واليابان.

وأوضحت خلال المؤتمر الذي يتم تنظيمه بالتزامن مع «اليوم العالمي لسلامة الغذاء»، أن ذلك يأتي في ظل تزايد الاتجاه العالمي نحو الاغذية الصحية، لافتة إلى أن مصر تعد اكبر منتج للتمور في العالم وهناك اهتمام كبير حاليا بملف التمور لتعزيز الصادرات المصرية منها.

وقالت إن هناك فرص واعدة وكبيرة لزيادة صادرات مصر من المنتجات الغذائية الصحية مثل التمور والخضروات والفاكهة المجمدة والمجففة، فضلا عن التوابل والزيوت العطرية والعسل والإضافات الغذائية المختلفة.

وكشفت سهيل أن عام 2021 شهد نمو صادرات مصر من الصناعات الغذائية بنسبة 19% لتبلغ 4,1 مليار دولار في مقابل 3,5 مليار دولار خلال 2020، حيث تستحوذ الدول العربية على 54% منها تليها دول الاتحاد الاوروبي بنحو 16%، والدول الأفريقية 10%، وأمريكا 5%، منوهة بأن السعودية تعد من اكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية.

ونوهت سهيل بأن صادرات مصر من الخضروات المجمدة زادت إلى 160 مليون دولار خلال 2021 في مقابل 159 مليون دولار خلال 2020 حيث يتم التصدير لنحو 100 دولة منها السعودية وألمانيا، كما زادت صادرات الزيوت لنحو 130 مليون دولار في مقابل 103 مليون دولار، حيث يتم التصدير إلى 100 دولة منها أمريكا وألمانيا وروسيا وفرنسا والبرازيل واسبانيا وانجلترا.

ولفتت إلى أن صادرات مصر من زيتون المائدة سجلت العام الماضي 99 مليون دولار لنحو 60 دولة منها البرازيل وليبيا واسبانيا وأمريكا والاردن وفلسطين والعراق وايطاليا، موضحا أن البرازيل تعد من الاسواق المهمة والتي تهتم بالمنتجات المصرية خاصة بعد دخول اتفاقية الميركسور حيز التنفيذ في 2017.

وأضافت سهيل أن صادرات مصر من الخميرة بلغت 112 مليون دولار خلال 2021 في مقابل 87 مليون دولار خلال 2020، حيث يتم التصدير إلى 80 دولة منها السعودية، السودان، أمريكا، المانيا، الجزائر، لافتة إلى أنه يتم تصدير المولاس " إلى 50 دولة بقيمة 112مليون دولار في مقابل 87 مليون دولار، منها اندونيسيا وايطاليا، أمريكا، إسبانيا، الدنمارك.