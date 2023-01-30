تحصين 131 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام فى البحيرة

أكد الدكتور أشرف محيى الدين مدير إدارة الطب البيطرى بالبحيرة تكثيف الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.

مشيرا إلى تحصين أكثر من 131 ألف رأس ماشية ضد أمراض الجلد العقدى وجدرى الأغنام، وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية، وذلك مع انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية.

وشدد مدير الطب البيطرى بالبحيرة على تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أى أمراض وبائية للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.