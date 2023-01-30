تجديد حبس عاطلين 15 يوماً لاتهامهما بسرقة إطارات وجنوط السيارات بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس عاطلين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما ب سرقة إطارات وجنوط السيارات بالجيزة.

قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمين، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالجيزة، لاتهامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة إطارات وجنوط السيارات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة مزاولة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام "له معلومات جنائية") نشاط إجرامى فى مجال سرقة إطارات وجنوط السيارات من الطريق العام باستخدام سيارة ملك (شقيقه "مطلوب التنفيذ عليه بالحبس بمدد بلغت أكثر من 110 سنة فى 70 حكم قضائى فى قضايا شيكات").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما والسيارة المستخدمة فى ارتكاب نشاطهما الإجرامى، وبمواجهتهما إعترف المتهم الأول بارتكابه عدد 4 وقائع سرقات جنوط سيارات بنطاق مديريتى أمن "الجيزة، القاهرة"، وبإرشاده تم ضبط (عدد 8 إطارات بجنوطها - بعض الأدوات المستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة).