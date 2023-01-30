تجديد حبس المتهمين بحرق خيمة والتسبب فى مصرع 3 أشخاص بمنشأة القناطر 15 يوما

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهمين بإشعال النار بخيمة والتسبب فى مصرع 3 أشخاص بمنشأة القناطر 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وقررت النيابة بالجيزة في وقت سابق حبس 3 أشخاص 4 أيام لاتهامهم بتهشيم رؤوس المجنى عليهم وبإشعال النار في خيمة يقيمون بها، بسبب خلافات بينهم، في منطقة منشأة القناطر، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث .

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بخيمة ومصرع 3 أشخاص في منشأة القناطر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن حريق اشتعل بخيمة يقيم بها الضحايا، مما أسفر عن مصرعهم متأثرين بالإصابات التي لحقت بهم.

وكشفت تحريات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم التوصل لهوية المتهمين بإشعال النار بالخيمة، والتسبب في مصرع الضحايا بسبب خلافات بينهم، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.