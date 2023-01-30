"تجارة أسوان" تطلق مشروع خريطة السلع التصديرية لأفريقيا

أسوان- صلاح المسن

أطلقت كلية التجارة بجامعة أسوان، مشروع خريطة السلع التصديرية لأفريقيا، تحت إشراف الدكتور حسن الشقطي عميد كلية التجارة بجامعة أسوان.

وأعلنت كلية التجارة بجامعة أسوان عن تبنيها لمبادرة هي الأولى من نوعها والتي يعكف عليها 37 طالبا وطالبة بتخصص قسم الاقتصاد بكلية التجارة بأسوان بهدف بناء خريطة للسلع التي تستوردها الدول الأفريقية وعلى رأسها الدول القريبة من الحدود المصرية مثل السودان وتشاد ودول حوض النيل ودول الكوميسا الحبيسة والتي تضم نحو 20 دولة تقريبا لدراسة هيكل وارداتها السلعية وهي السلع التي يمكن بسهولة احلالها بسلع يمكن تصديرها من مصر من خلال البوابة الجنوبية بأسوان.

ويقوم المشروع على تحليل واردات هذه الدول وخاصة السلع الثقيلة أو السلع غير الاقتصادية في نقلها جويا.

وتشير التوقعات الأولية للمشروع الى احتمال بناء خريطة لصادرات مصرية تعادل 5 مليارات دولار من سلع يمكن تصديرها للدول الأفريقية من البوابة الجنوبية بأسوان.

وخلال أيام سيتم عرض المشروع على الدكتور ايمن عثمان رئيس جامعة أسوان و الدكتور لؤي نصرت نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب والدكتور محمد عبدالعزيز نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث لتوفير الدعم اللوجستي والمالي والبحثي للطلاب لإنجاز مثل هذا المشروع الحيوي لأسوان ولمصر كلها.

وسيعتمد المشروع على تحليل الأكواد الدولية للسلع في تحليل سلع التجارة الدولية والاختيار من بينها والتي على رأسها icis.

ويعد ذلك مشروع قومي لمصر يصب في مصلحة زيادة الصادرات المصرية من البوابة الجنوبية أسوان.