اليوم السابع
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بسبب ملء خزان الرائحة..

"تاون جاس" لسكان النزهة الجديدة: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

الإثنين، 30 يناير 2023 11:15 ص
"تاون جاس" لسكان النزهة الجديدة: لا تنزعجوا من رائحة الغاز تاون جاس
كتبت -مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أعمال ملء خزان الرائحة الرئيسى بمحطة تخفيض الضغط بشمال هيلوبوليس، وذلك يوم الأربعاء المقبل بدءا من الساعة الحادية عشر مساء.
 
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وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.
 
وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر.
 
 
 

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