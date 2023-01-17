اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 يناير 2023 12:28 م
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أعمال طارئة.. "تاون جاس" لسكان المهندسين: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

الثلاثاء، 17 يناير 2023 12:12 م
أعمال طارئة.. "تاون جاس" لسكان المهندسين: لا تنزعجوا من رائحة الغاز تاون جاس
كتبت -مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أعمال طارئة بشارع جامعة الدول العربية، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 17 يناير  بدءا من الساعة الثانية عشر مساء.
 
وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.
 
وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر.

الغاز

الغاز الطبيعى

تاون جاس

المهندسين



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