اليوم السابع
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تأجيل محاكمة موظف متهم بتقاضى رشوة من مقاول لجلسة 15 فبراير

الإثنين، 30 يناير 2023 03:07 م
تأجيل محاكمة موظف متهم بتقاضى رشوة من مقاول لجلسة 15 فبراير محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة موظف بتهمة الحصول على رشوة من مقاول نظير البناء على أرض زراعية، لجلسة 15 فبراير المقبل.
 
 
تعود أحداث الواقعة بورود معلومات لرجال المباحث تفيد طلب موظف فى إحدى الجهات الحكومية رشوة من أحد الأشخاص الذى أبلغ عنه للشرطة، وذلك مقابل استخراج أوراق بناء على اراضى زراعية، تم تشكيل فريق بحث، وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، فتم عمل كمين للمتهم وضبطه متلبسا بالرشوة، وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة، وإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.

جنايات القاهرة

الرشوة

أخبار الحوادث

عقوبة الرشوة



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